На нефтебазе в Башкирии произошел взрыв — пострадали четыре человека

Фото: ГУ МЧС по Башкирии

На Белорецком участке слива-налива Абзелиловской нефтебазы регионального отделения «Башкирия» произошел хлопок газовоздушной смеси в пустом резервуаре объемом 1 тыс. куб метра. По предварительной информации, взрыв прозвучал при очистке резервуара.

Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии. Их госпитализировали. Об их состоянии не сообщается. Погибших нет. Сам резервуар деформирован.

Фото: ГУ МЧС по Башкирии

Информация о хлопке на Абзелиловской нефтебазе в селе Железнодорожный Белорецкого района Башкирии поступила в 14:32 (по башкирскому времени, в 12:32 по мск). Сообщалось о пожаре. Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горения не наблюдалось.

Фото: ГУ МЧС по Башкирии

Происшествие на нефтебазе случилось недавно еще в одном соседнем с Татарстаном регионе. В марте этого года в на нефтебазе структуры «Лукойла» в Кстовском районе Нижегородской области загорелись шесть бензовозов.



Татьяна Демина