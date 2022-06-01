С начала 2022 года совокупное состояние богатейших бизнесменов России упало на $41,4 млрд

С 2022 начала года совокупное состояние богатейших бизнесменов России уменьшилось на $41,4 миллиарда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, где предприниматели владеют долями. Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в нем находится 25 россиян. Их общее состояние на 1 июня составляло $341,5 миллиарда.

Больше всех потерял совладелец «Новатэка» и СИБУРа, предприниматель Геннадий Тимченко — состояние сократилось почти на $7,06 миллиарда, составив $15,4 миллиарда. Еще один совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон лишился $6,65 млрд — теперь он владеет $25,8 миллиарда.

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов потерял $5,11 миллиарда, теперь он владеет $23,7 миллиарда. Состояние бенефициара НЛМК Владимира Лисина сократилось на $4,05 миллиарда — до $24 миллиарда. Одному из основных владельцев «Норникеля» Владимиру Потанину напротив удалось увеличить состояние с начала года на $3,89 миллиарда, до $34,7 миллиарда.

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В апреле сообщалось, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск лишился $29 миллиардов в первый день после того, как он договорился с Twitter о покупке соцсети. Причина — падение стоимости акций Tesla. По итогам торгов 26 апреля ценные бумаги компании подешевели более чем на 12%.

Дарья Акимова