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В Казани организовали консервацию старинной вывески и фасада на Баумана

10:24, 01.06.2022
В Казани организовали консервацию старинной вывески и фасада на Баумана
Фото: t.me/dezhurnasledi

В центре Казани организовали работы по консервации старинной вывески и фасада на улице Баумана, 72.

— Работы согласованы. Сейчас, в эти дни, начата расчистка бухтящей штукатурки, — сообщила в telegram-канале «Дежурный по наследию» помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

Старинную вывеску, написанную по штукатурке обнаружили летом прошлого года. На ней можно прочесть: «Обувь», «Магазин Соловьева», «Галантерейная торговля». Собственником здания оказалось АО «Спорткультавтотовары». Его генеральный директор Мунир Гафиятуллин был согласен с позицией сохранения старинной вывески и обещал реконструировать и законсервировать ее.

Маргарита Головатенко
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