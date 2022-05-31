Путин назначил нового посла России в Абхазии

Президент России Владимир Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла страны в Абхазии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, на данный пост назначен Михаил Шургалин. По данным Министерства иностранных дел России, ранее он работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ.

Должность чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии с марта 2018 года занимал Алексей Двинянин. В марте 2022-го он ушел с этого поста. Обязанности временно исполнял Максим Литвинов.



В феврале этого года Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде. Ее назначили на должность заместителя руководителя Россотрудничества.

Диана Жиленкова