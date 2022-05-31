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Житель Нурлата задолжал по алиментам более 920 тысяч рублей

17:38, 31.05.2022 1
Житель Нурлата задолжал по алиментам более 920 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане 34-летнего жителя Нурлата признали виновным в неуплате средств на содержание детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

С декабря 2021 года по апрель 2022-го мужчина не выплачивал алименты на несовершеннолетнего ребенка. Общий долг превысил 920 тысяч рублей. Отмечается, что ранее подсудимый уже привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Фото: Максим Платонов

Свою вину мужчина признал. Его приговорили к девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Вчера сообщалось, что жительница Агрызского района Татарстана задолжала по алиментам более 500 тысяч рублей. Ее приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:00
    Да на той неделе Ришат Фазлиахметов сам выложил в соц сети, что его судебные приставы поймали. У него долг по алиментам почти миллион. Вопрос, почему он до сих пор не осужден и песни поет со сцены?! Редация, осветите вопрос этот. Моральный облик певца не совпадает с его имиджем.
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