Житель Нурлата задолжал по алиментам более 920 тысяч рублей

В Татарстане 34-летнего жителя Нурлата признали виновным в неуплате средств на содержание детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



С декабря 2021 года по апрель 2022-го мужчина не выплачивал алименты на несовершеннолетнего ребенка. Общий долг превысил 920 тысяч рублей. Отмечается, что ранее подсудимый уже привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Фото: Максим Платонов

Свою вину мужчина признал. Его приговорили к девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Вчера сообщалось, что жительница Агрызского района Татарстана задолжала по алиментам более 500 тысяч рублей. Ее приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.



Диана Жиленкова