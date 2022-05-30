Жительница Агрызского района Татарстана задолжала по алиментам более 500 тысяч рублей

47-летнюю жительницу Агрызского района Татарстана признали виновной в неуплате средств на содержание детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По решению суда женщина должна была выплачивать деньги на содержание несовершеннолетней дочери. С декабря 2021 года по март 2022-го подсудимая уклонялась от уплаты алиментов, ребенку материальная помощь не оказывалась. Общая сумма задолженности достигла порядка 570 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

Свою вину женщина признала в полном объеме. Ее приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства. Отмечается, что ранее подсудимая уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов.

Недавно в Татарстане перед судом предстала жительница Азнакаево, задолжавшая по алиментам 680 тысяч рублей. Ее приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Диана Жиленкова