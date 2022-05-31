В Татарстане на реализацию программы ресурсных центров за 8 лет выделили 7,6 млрд рублей

В Татарстане на реализацию программы ресурсных центров за 8 лет выделили 7,6 млрд рублей, из них 900 млн — средства работодателей. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО.

— Кадровое обеспечение современного агропромышленного комплекса подразумевает подготовку рабочих кадров и специалистов, соответствующих потребностям производственных процессов. В этих целях в республике создали 43 ресурсных центра, 8 из них — по подготовке кадров для агропромышленного холдинга, — заявил Минниханов.

Там обучается 4,5 тысячи студентов, а выпускается более тысячи выпускников.

Сразу шесть ресурсных центров в Татарстане открыли в 2020 году. Их создали для таких отраслей, как машиностроение, легкая промышленность, сельское хозяйство, промышленность, культура, и для нужд МЧС, то есть защиты населения.



Татьяна Леухина