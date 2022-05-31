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Полпред президента в ПФО: в регионах не допущено увеличение уровня безработицы

14:54, 31.05.2022
Полпред президента в ПФО: в регионах не допущено увеличение уровня безработицы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во всех регионах Приволжского федерального округа создали оперативные штабы по стабилизации экономики после введения санкции. Об этом заявил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО.

Большое внимание уделяется вопросам занятости населения. В регионах практически не допущено увеличение уровня безработицы.

— Большое внимание уделяется решению вопросов, возникающих с появлением неполной занятости на ряде предприятии и отраслей, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Регионы начали оказывать помощь освобожденным регионам ДНР и ЛНР.

По данным на 25 мая, в России зарегистрировано порядка 673 тысяч безработных.

В конце мая заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики Мидхат Шагиахметов сообщал, что в республике средний уровень безработицы оценивается в 2,3%.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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