Полпред президента в ПФО: в регионах не допущено увеличение уровня безработицы
Во всех регионах Приволжского федерального округа создали оперативные штабы по стабилизации экономики после введения санкции. Об этом заявил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО.
Большое внимание уделяется вопросам занятости населения. В регионах практически не допущено увеличение уровня безработицы.
— Большое внимание уделяется решению вопросов, возникающих с появлением неполной занятости на ряде предприятии и отраслей, — сказал он.
Регионы начали оказывать помощь освобожденным регионам ДНР и ЛНР.
По данным на 25 мая, в России зарегистрировано порядка 673 тысяч безработных.
В конце мая заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики Мидхат Шагиахметов сообщал, что в республике средний уровень безработицы оценивается в 2,3%.
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