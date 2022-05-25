В России зарегистрировано более 670 тысяч безработных

По состоянию на 25 мая 2022 года в России зарегистрировано порядка 673 тысяч безработных. Такие данные привел министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

По его словам, российские власти дополнительно предусмотрели меры поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта. В базе вакансий на портале «Работа России» находятся на данный момент около 2 млн предложений.

Фото: kremlin.ru (архив)

— Действительно, мы сегодня отметили, Владимир Владимирович [Путин], что у нас ситуация на рынке труда является стабильной, — приводит слова Котякова ТАСС.

На прошлой неделе заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики Мидхат Шагиахметов сообщил, что в республике средний уровень безработицы оценивается в 2,3%. Согласно прогнозам, данный показатель в целом по стране до конца 2022-го составит 6,7% от рабочей силы.



Диана Жиленкова