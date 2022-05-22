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Глава Минэкономики Татарстана: уровень безработицы в республике оценивается в 2,3%

14:42, 22.05.2022
Глава Минэкономики Татарстана: уровень безработицы в республике оценивается в 2,3%
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане средний уровень безработицы составляет 2,3%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики — министр экономики Мидхат Шагиахметов.

По его словам, согласно прогнозам, данный показатель в целом по России до конца 2022 года составит 6,7% от рабочей силы. Как отметил глава Минэкономики Татарстана, в сложившихся экономических условиях важно использовать возможности программ подготовки и переподготовки кадров.

Фото: mert.tatarstan.ru (архив)

— Это поможет исправить имеющийся дисбаланс по профессиональному и квалификационному составу вакансий и безработных граждан, в режиме неполного рабочего дня и простоя, — приводит его слова пресс-служба президента республики.

В апреле 2022 года уровень безработицы по Татарстану составил 0,54%. На этот период в республике официально насчитывалось 10 895 безработных жителей.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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