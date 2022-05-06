К концу мая в Казани на озере Нижний Кабан запустят «плавающий» фонтан

К концу мая в столице Татарстана запустят «плавающий» фонтан на озере Нижний Кабан. Об этом рассказали в мэрии города.

Всего в Казани на балансе Комитета внешнего благоустройства находятся 28 фонтанов, из них 24 будут работать этим летом. Например, уже в эти выходные запустят фонтан на площади возле ДК им. Саид-Галиева в поселке Дербышки.

На данный момент в городе работают 12 фонтанов: на площади перед ДК железнодорожников в Юдино, «Лягушки», «Голуби» и «Русалка» по улице Баумана, в Лядском саду, на площади возле театра им. Г. Камала и других точках Казани.

Фото: Максим Платонов

В апреле Комитет внешнего благоустройства исполкома города объявил тендер на содержание фонтанов в 2022 году. На эти цели предусмотрели 24,1 млн рублей. Причем за год комплекс необходимых работ подорожал на 5 млн рублей.

Казанские фонтаны закрыли на зиму в ноябре прошлого года. До этого специалисты мыли и очищали чаши объектов, проводили продувку и опрессовку труб, а также устанавливали защитные деревянные покрытия.

Диана Жиленкова