На лето возобновляются прямые авиарейсы из Казани в Горно-Алтайск

Фото: Максим Платонов

Прямые авиарейсы из Казани в Горно-Алтайск возобновляются на летний сезон — 2022. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Регулярные рейсы будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Вылет из Казани запланирован в 0.20, прибытие в Горно-Алтайск — в 8.00. Обратно из из Горно-Алтайска самолет отправится в 8.45. Для каждого аэропорта указывается местное время.

На маршруте задействуют самолеты вместимостью 50 пассажиров. Время в пути составит больше 3 часов. Первый рейс планируется 17 июня.

Фото: Максим Платонов

С 1 июня из Казани запускают авиарейсы в Туркменабад. Самолет будет летать один раз в неделю — по средам. Вылет из Казани запланирован на 18.30, самолет прибудет в пункт назначения в 23.30. Для каждого города указано местное время.

Дарья Акимова