В Казани СК ищет виновных в отравлении газом отца с тремя детьми

Фото: "Реальное время"

Следком по РТ возбудил уголовное дело после отравления угарным газом трех детей и их отца в квартире дома по улице Чапаева. Их госпитализировали в больницу накануне вечером.



Младшему из пострадавших — 5 лет.

Дело возбуждено по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья. Силовики будут проверять ситуацию с вытяжкой и газовым оборудованием в многоквартирном доме.

Свою проверку по этой истории начали и прокуроры.

Ранее в МЧС сообщили, что отец семейства от госпитализации отказался, его дети — в горбольнице №7 и ДРКБ.

