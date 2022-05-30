Юмашев ушел с должности советника президента России

Советник президента России Валентин Юмашев ушел с должности. Об этом рассказала заместитель исполнительного директора «Ельцин центра» Людмила Телень.

По ее словам, Юмашев покинул свой пост по собственной инициативе. «Я это знаю от него», — цитирует Телень ТАСС.

Валентин Юмашев занял должность советника российского президента 23 декабря 1998 года. До этого находился на посту руководителя Администрации главы государства. В 2018 году лидер страны Владимир Путин назначил Юмашева советником президента на общественных началах.

В марте Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей специального представителя президента страны по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тот уволился по собственному желанию.

Диана Жиленкова