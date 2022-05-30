Минобороны: в Харьковской области боевики «Кракена» выявляют граждан с пророссийскими взглядами

В Харьковской области боевики националистического подразделения «Кракен» проводят карательные рейды против местных жителей, подозреваемых Службой безопасности Украины в пророссийских настроениях. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, «Кракен» преимущественно сформирован из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц. Задержанных граждан подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении, передает ТАСС.

Фото: mil.ru

Мизинцев отметил, что десятки из них до сих пор не вернулись домой, и об их судьбах нет никаких сведений. По словам генерал-полковника, такие преступные действия и провокации со стороны киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение Киева к судьбам своих же граждан, а также говорят о полном пренебрежении нормами и принципами международного гуманитарного права.



В этом месяце стало известно, что СБУ выявляет граждан с пророссийскими взглядами и в Одессе. Ранее подобные рейды уже были проведены в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и других населенных пунктах. Задержанных увозят в неизвестном направлении.



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Диана Жиленкова