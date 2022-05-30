Татарстан вошел в топ-10 регионов России по спросу на зарубежную недвижимость

Татарстан попал в топ-10 регионов России по спросу на недвижимость за рубежом. На республику приходится 1,7% от общего числа заявок по стране, сообщают аналитики Tranio.

Рейтинг возглавили Москва и Московская область (48,7% заявок). Также в список вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (10,2%), Красноярский (6,6%) и Краснодарский (3,7%), края, Свердловская область (3,4%).



Фото: Анна Сейтумерова

Отмечается, что с начала года в три раза увеличилось число заявок на недвижимость в Дубае и в Турции. Медианный бюджет составил €285 012 и €237 510 соответственно. На рост показателей влияет политика государств по привлечению иностранного капитала.

По данным аналитиков международной независимой консалтинговой компании Knight Frank, стоимость элитного жилья в Дубае увеличилась за год почти на 60%. За первый квартал 2022 года на рынке элитной недвижимости города реализовали 32 дома стоимостью от $10 млн.



Диана Жиленкова