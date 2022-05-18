Элитное жилье в Дубае подорожало почти на 60% — впервые с 2015 года

Стоимость элитного жилья в Дубае увеличилась за год почти на 60%, констатируют аналитики международной независимой консалтинговой компании Knight Frank. Согласно исследованию, которое есть в распоряжении «Реального времени», средняя стоимость жилья в эмирате превысила аналогичный показатель прошлого года на 11,3% — это самый динамичный рост с 2015 года. Причем, на протяжении этого года, как ожидается, цены на премиальное жилье продолжат расти из-за дефицита предложения. По прогнозам Knight Frank, в текущем году элитный рынок может пополниться 2 700 юнитами, что составляет только 3,6% всего запланированного предложения.

На фоне стремительного роста цен спрос на жилье заметно подскочил. По данным компании, за I квартал 2022 года на рынке элитной недвижимости Дубая было реализовано 32 дома бюджетом от $10 млн долларов. Для сравнения, за весь 2021 год было осуществлено 93 аналогичные продажи — это больше, чем суммарно за последние пять лет, а также составляет 39% всех продаж элитной недвижимости с 2010 года.

Средняя сумма сделки в сегменте Ultra-Prime составила $14,2 млн долларов. Такие районы Дубая, как Эмирейтс-Хиллс, остров Джумейра Бэй, Палм-Джумейра суммарно продемонстрировали рост цен на жилье на 44,4% за год к сентябрю 2021 года. Более активная динамика наблюдалась лишь в 2017 году, когда стоимость высокобюджетного жилья в этих локациях выросла на 57,3%.

Ценовой рекорд в Дубае был установлен прошлым летом, когда покупателю из Европы была продана вилла за $32,9 млн на острове Джумейра Бэй. До этого самым дорогим домом, проданным в 2021 году, являлась вилла One100 Palm в районе Палм-Джумейра: ее цена превысила $30 млн.

Бьют рекорды и продажи земельных участков. В январе этого года участок на острове Джумейра Бэй был выкуплен за $40 млн долларов. «Это самая высокая цена в данной локации за всю историю», — отмечают аналитики Knight Frank.

Фото: pixabay.com

Отметим, что ультрахайнеты склонны покупать недвижимость в основном за счет собственных средств, не прибегая к использованию ипотечных кредитов. Так, за первые шесть недель 2022 года доля сделок с недвижимостью, совершенных с помощью ипотеки, упала до 22,3% с 40,4% в 2021 году и 47,7% в 2020 году. При этом в локации Палм-Джумейра этот показатель составлял менее 3% еще в 2021 году.

Луиза Игнатьева