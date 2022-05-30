Россия расторгла меморандум о взаимопонимании с США в сфере культуры, образования и СМИ

Россия расторгла меморандум о взаимопонимании с США в сфере культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— МИДу России уведомить Американскую Сторону о принятом решении, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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Отмечается, что предложение поступило о российского Министерства иностранных дел. Меморандум был подписан в Москве 2 сентября 1998 года.

В этом месяце в США ввели новые экспортные ограничения в отношении России. Они касаются поставок промышленной продукции. Также американское правительство установило запрет для своих граждан и компаний на предоставление российским фирмам услуг в области аудита, консалтинга и маркетинга.

Диана Жиленкова