США объявили о введении новых ограничений на экспорт промышленной продукции в Россию

США вводят новые экспортные ограничения в отношении России. Они коснутся поставок промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров. Об этом пишет ТАСС.

Также США вводят запрет для своих граждан и компаний на предоставление российским фирмам услуг в области аудита, консалтинга и маркетинга. Кроме того, американские власти объявили запрет на пересечение американской границы в отношении еще 2,6 тыс. российских и белорусских должностных лиц.

Фото: wikipedia.org

Под ограничительные меры подпадают телеканалы Первый, «Россия 1», НТВ.

В апреле в США объявили о введении нового пакета санкций против России. Под ограничительные меры попали около 30 физических лиц, в том числе «связанных» с банком «Открытие».

В том же месяце в американский санкционный список попали Сбербанк и «Альфа-банк». Также был установлен запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

Татьяна Леухина