Чувашия возьмет шефство над двумя электротехническими заводами в Донбассе

Чувашия берет шефство над двумя электротехническими заводами в Донбассе — Донецким и Торезским. Об этом заявил глава республики Олег Николаев.

Также республика локализует производства блочно-модульных зданий. Власти региона окажут содействие в восстановлении кооперационных цепочек для производства электротехнического оборудования, в котором нуждаются территории населенных пунктов ДНР, написал Николаев в своем Telegram-канале.

Фото: скриншот видео Минобороны России

На прошлой неделе руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, отвечая на вопрос «Реального времени», заявила, что Татарстан не останется в стороне и окажет помощь освобожденным территориям Донбасса. В случае принятия республикой конкретных решений о взятии шефства над территориями Донбасса об этом сообщат отдельно.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регионы России смогут взять шефство над территориями ДНР и ЛНР.

Татьяна Леухина