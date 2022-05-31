Сегодня в Татарстане ожидается туман и до +24 градусов
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Днем температура воздуха в Казани составит +20..+24 градуса, в Нижнекамске +19..+22 градуса, в Болгаре +20..+23 градуса, в Заинске +19..+22 градуса, в Апастово +20..+24 градуса.
Также синоптики прогнозируют западный и северо-западный умеренный ветер.Утром местами ожидается туман.
Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике на этой неделе будет теплая погода, преимущественно без осадков. Например, завтра, 1 июня, днем воздух прогреется до +21..+27 градусов.
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