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Сегодня в Татарстане ожидается туман и до +24 градусов

06:23, 31.05.2022
Сегодня в Татарстане ожидается туман и до +24 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +20..+24 градуса, в Нижнекамске +19..+22 градуса, в Болгаре +20..+23 градуса, в Заинске +19..+22 градуса, в Апастово +20..+24 градуса.

Фото: realnoevremya.ru

Также синоптики прогнозируют западный и северо-западный умеренный ветер.Утром местами ожидается туман.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике на этой неделе будет теплая погода, преимущественно без осадков. Например, завтра, 1 июня, днем воздух прогреется до +21..+27 градусов.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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