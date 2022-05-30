В колонии под Казанью раскрыли серию вымогательств у зэков

Шесть осужденных из свияжской колонии №5 в Зеленодольском районе Татарстана стали потерпевшими по уголовному делу о вымогательствах в пользу грузинского вора в законе Реваза Кахмазова, он же Резо Лоткинский и Тбилисский. По обвинению в этих преступлениях судят группу других осужденных, которых в МВД и Генпрокуратуре считают ставленниками криминального авторитета. Сам Кахмазов — в международном розыске.



Как выяснило «Реальное время», процесс о тюремном ОПС вымогателей стартовал в Зеленодольском суде Татарстана в закрытом режиме — для защиты данных потерпевших и свидетелей. Кроме преступных эпизодов в свияжской колонии, в дело вошли аналогичные факты по трем следственным изоляторам Подмосковья и двум колониям Рязанской области.

В общей сложности, с помощью угроз и насилия в 2017—2018 годах у находящихся в этих исправительных учреждениях требовали от 40 тысяч до 10 млн рублей, а всего около 17 млн рублей. Вину все 12 подсудимых не признают.

Как вор в законе проводил веб-конференции в изоляторах из Греции, что его связывает с Шакро Молодым и почем на свияжской зоне запрещенный мобильный телефон — в материале «Реального времени».