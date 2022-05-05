В Татарстане посещаемость музеев увеличилась на 17,8%

Фото: Максим Платонов

По итогам первого квартала текущего года в Татарстане посещаемость музеев увеличилась на 17,8% по сравнению с тем же периодом 2021-го. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.



Как отмечают в ведомстве, в 2020 году в связи с антиковидными мерами количество посетителей татарстанских музеев снизилось почти на четверть. Однако в 2021-м допандемийный уровень почти восстановился, а на данный момент эти показатели превышены.

Фото: Максим Платонов

В марте министр культуры Татарстана Ирада Аюпова предложила создать альтернативу «Пушкинской карте» для детей в возрасте от 10 до 14 лет — «Карту Тукая». Ее можно будет использовать в том числе для посещений театров и музеев.

Диана Жиленкова