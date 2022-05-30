Казань заняла третье место по числу победителей на Всероссийской олимпиаде

Казань заняла третье место среди городов России по количеству победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, сообщили в мэрии татарстанской столицы.



Казанские школьники завоевали на 27 мест больше, чем в прошлом году — 142. Больше всего призовых мест казанские школьники получили по праву (18), математике (17), экологии (16), ОБЖ (16), химии (13), информатике (11), обществознанию (11) и искусству (10).

На региональном уровне Казань также показала положительную динамику в региональном этапе всероссийской олимпиады: из 1 560 казанских школьников победителями стали 735 человек — на 87 больше, чем в прошлом году.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале казанские школьники получили золотые медали Международной Жаутыковской олимпиады.

В Казани сегодня к сдаче государственных выпускных экзаменов приступили 6 017 одиннадцатиклассников и 11 800 девятиклассников. Для сдачи экзаменов подготовлено 25 пунктов ЕГЭ, 48 — ОГЭ и 10 пунктов проведения государственных выпускных экзаменов. Также 88 пунктов организовали на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. В проведении экзаменов будет задействовано более 10 тысяч учителей.

Маргарита Головатенко