Казанские школьники получили золотые медали Международной Жаутыковской олимпиады

Стали известны результаты XVIII Международной Жаутыковской олимпиады. Золотые медали получили ученики лицея имени Лобачевского КФУ, сообщает Министерство образования и науки Татарстана.

Золотую медаль по математике получил ученик 10 класса Асгат Хуснуллин, а золотую медаль по информатике завоевал также ученик 10 класса Валерий Родионов.

Фото: realnoevremya.ru

Серебряными призерами по математике стали два ученика лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ — Дамир Саитов и Раиль Ягафаров. Серебро по информатике завоевали ученик 9 класса лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ Ренат Каримов и ученик 11 класса лицея «Иннополис» Олег Горбатюк.

А бронзовыми призерами по физике стали два одиннадцатиклассника лицея «Иннополис» — Амир Зайнуллин и Фаргат Гарипов.

В прошлом месяце сообщалось, что ученики IТ-лицея КФУ и лицея-интерната №2 Московского района Казани стали победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Участники выполняли теоретические и практические задания по небесной механике, физической природе тел Солнечной системы, строению и эволюции Вселенной.



Диана Жиленкова