Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами

Банк России принял решение об ограничении с 30 мая биржевых торгов иностранными ценными бумагами, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, об этом проинформировала пресс-служба регулятора.



Исключение составляют ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков, указали в ЦБ.

Заблокированные и иностранные бумаги сейчас в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Однако в ее торгово-клиринговой системе активы не маркируются, поэтому распределяются между участниками торгов и их клиентами на равных условиях. Учитывается пропорциональность с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей.

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В Банке России отмечают, что право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. В настоящее время распоряжение полученным доходом на бумаги затруднительно из-за действий международных депозитариев, однако в случае снятия ограничений у собственников будет такая возможность.

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций по механизму, аналогичному схеме оплаты российского газа в рублях. Иностранные инвесторы для этого должны будут открыть валютные и рублевые счета в российском банке.

Маргарита Головатенко