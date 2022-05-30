В Татарстане суд смягчил приговор учительнице, напавшей с ножом на 17-летнего сожителя

Верховный суд Татарстана смягчил приговор 21-летней учительнице, напавшей с ножом на 17-летнего сожителя. Она проведет в колонии 5 лет. Гособвинение запрашивало для нее 7 лет наказания.



Все случилось в сентябре 2021 года в поселке Совхоз «Татарстан» в Тукаевском районе. Учительница напала на студента из-за ревности, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что девушка вменяема, сообщает Chelny-biz.ru.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае Верховный суд Татарстана признал виновным ранее судимого 30-летнего жителя Лениногорского района, который поджег спящую подругу. В конце августа 2021 года подсудимый со своей знакомой распивал алкоголь, после чего они уснули. Мужчина проснулся и поджег одежду спящей женщины. Она скончалась на месте от множественных ожогов.

Маргарита Головатенко