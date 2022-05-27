В Татарстане вынесли приговор рецидивисту, который поджег спящую подругу

Верховный суд Татарстана признал виновным ранее судимого 30-летнего жителя Лениногорского района, который поджег спящую подругу, об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Все случилось в конце августа 2021 года. Подсудимый со своей знакомой распивал алкоголь, после чего они уснули. Мужчина проснулся и поджег одежду спящей женщины. Она скончалась на месте от множественных ожогов.

Татарстанца признали виновным по статье об убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вину он не признал. Суд приговорил его к 15,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: прокуратура Татарстана

Несколько дней назад сообщалось, что 31-летнего жителя Альметьевска признали виновным в угрозе убийством. В декабре прошлого года мужчина поссорился с сожительницей. Подсудимый нанес пострадавшей побои, а затем схватил ее за шею и начал угрожать убийством.

Маргарита Головатенко