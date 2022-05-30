В мире заболеваемость коронавирусом снизилась в четыре раза по сравнению с прошлой неделей

Заболеваемость коронавирусом в мире снизилась примерно в четыре раза по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои подсчеты.

С 22 по 28 мая было зарегистрировано около 1,4 млн заражений COVID-19, тогда как с 15 по 21 мая более 5,7 млн случаев. Смертность также резко снизилась. За неделю скончались 10,5 тысячи человек. Это меньше показателя прошлой недели более чем в два раза.

В России число выявленных за эту неделю случаев коронавируса стало минимальным за два года — более 30 тысяч. Рост заболеваемости фиксируется в США (за семь дней здесь выявили около 600 тысяч новых случаев, что на 30 тысяч больше, чем за предыдущий аналогичный период), Бразилии (55 тысяч новых случаев, что стало максимумом с середины марта), Аргентине (в сутки регистрируют около 6 тысяч заразившихся). В Европе самую высокую заболеваемость показывает Германия, где в день COVID-19 выявляется примерно у 35 тысяч человек.

При этом во Франции и Италии показатели заболеваемости опустились до ноябрьских минимумов — около 15—20 тысяч новых случаев в сутки. Снижается число заражений в Бельгии, Австрии, Великобритании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне сообщалось, что в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 34,4%. На прошлой неделе этот показатель оценивался в 36,8%. Таким образом, снижение составило 2,4%.

Дарья Акимова