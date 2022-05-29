В Казани в субботу произошло 124 ДТП, в одном погиб человек

В Казани в субботу, 28 мая, произошло 124 ДТП, в трех из них пострадали люди, в одном есть погибший. Случились три наезда на стоящий транспорт и одно столкновение.

В выходной день в столице Татарстана задержали 16 водителей в пьяном состоянии, у еще пяти водителей не было прав управления транспортом. В отдел полиции доставили четырех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани 27 мая, произошло 197 ДТП, из которых пять — с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции города задержали шесть водителей в пьяном состоянии и еще четырех водителей без прав.

Маргарита Головатенко