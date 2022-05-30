Больше 80% россиян не ожидают наступления дефолта в стране

82% жителей России не ожидают наступления дефолта в стране. Как сообщает «РИА Новости», такие данные приводятся в исследовании аналитического центра университета «Синергия».

10% при этом считают кризис весьма вероятным, еще 8% затруднились дать ответ. В своих прогнозах 47% опрошенных опираются на официальные данные от представителей власти, 29% — мнения аналитиков, 24% — на собственные рассуждения и ощущения.

Если в России все же произойдет дефолт, 84% респондентов считают, что он не приведет к ситуации, подобной кризису 1998 года. 9% считают наоборот, 7% воздержались от ответа. Больше всего россияне опасаются таких возможных последствий дефолта, как обвал рубля (26%), усиление инфляции (23%), рост безработицы (17%), просрочки по выплатам пенсий и пособий (14%), обесценение вкладов (11%) и повышение ставок по кредитам (9%).

В конце апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина опровергла возможность дефолта в стране. По ее словам, российский Минфин обладает всеми ресурсами для выполнения своих обязательств по долгам, поэтому кризиса быть не должно.

Дарья Акимова