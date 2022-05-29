МИД России: Сроки спецоперации на Украине обусловлены приказом избегать ударов по гражданской инфраструктуре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сроки спецоперации на Украине обусловлены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, атакам подлежат только военные объекты, скопление техники и живой силы. Лавров подчеркнул, что Россия действует иначе по сравнению с украинской армией и неонацистскими батальонами, использующих мирных жителей в качестве живого щита.

Кроме того, по словам главы МИД, освобождение Донецкой и Луганской народных республик, признанных Россией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом. Он отметил, что жители остальных областей Украины, где проходит спецоперация, должны сами решить свое будущее.

В начале мая Лавров говорил, что Россия не ставит целью смену режима на Украине. Он добавил, что Москва хочет обеспечить безопасность жителей востока Украины.

Дарья Акимова