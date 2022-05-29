В КПРФ предложили ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам политика, стоимость буханки с начала 2022 года выросла на 20%, а в ближайшем будущем может подняться еще на 25%. Он назвал такую ситуацию абсолютно недопустимой.

Зюганов отметил, что государству пора заняться регулированием цен и нести за это ответственность.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен на продукцию, производимую в России, якобы в связи с санкциями. Он обратил внимание, что в ряде регионов почти вдвое выросли цены на продукты питания, в том числе на детское питание, а еще на подгузники и лекарства.

Дарья Акимова