В Минфине России заявили, что на на повышение пенсий потребуется около 600 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на увеличение размера пенсий неработающим пенсионерам на 10% потребуется выделить около 600 млрд рублей до конца этого года. Об этом сообщает RT.

Он признал, что это недешевое решение, однако оно позволит поддержать людей, нуждающихся в государственной помощи. По словам главы Минфина, на этом нельзя экономить.

Силуанов добавил, что в последующем повышение пенсий обойдется в сумму более триллиона рублей в год.

Фото: realnoevremya.ru

25 мая президент России Владимир Путин в ходе президиума Госсовета по социальным вопросам заявил, что прожиточный минимум с 1 июня увеличится на 10%. Также на 10% будут повышены МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров.

Дарья Акимова