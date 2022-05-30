Психиатр рассказал, сколько времени можно проводить в гаджетах

В отношении гаджетов, как и алкоголя, табакокурения, азартных игр, нет так называемой условной нормы потребления, рассказал RT главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица.



— Есть люди, для которых час в день, проведенный в социальных сетях, — это много, а есть те, кто работает в социальных сетях, чья деятельность напрямую связана с гаджетами, большую часть времени они проводят за экраном монитора или с телефоном. Норма это или патология? — задался вопросом психиатр.

По его словам, ответ необходимо искать в том, насколько сильно это мешает жизни человека. Из плюсов гаджетов Додица выделил развитие моторики и скорости реакции, принятия решений, усвоения информации. Однако человек может начать чувствовать себя несчастным в связи с большой долей интернетизации и виртуализации жизни.

Фото: realnoevremya.ru

— Если вы чувствуете, что почти все ваше свободное время проходит в интернете, то, конечно, вы должны всегда проводить психогигиену от информации, — заключил он, уточнив, что в этом случае необходимо отслеживать количество времени, проведенного в соцсетях.

Маргарита Головатенко