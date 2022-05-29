Пенза перенимает опыт Казани в школьном питании
Делегация из Пензы ознакомилась с работой Департамента продовольствия и социального питания Казани, сообщили в пензенском Управлении образования.
Столицу Татарстана посетили заместителя главы администрации Пензы Роман Поликарпов, начальник Управления образования города Алла Маркова и начальник Правового управления городской администрации Андрей Никифоров.
Рабочая группа посетила производственные цеха и склады, испытательную лабораторию пищевой продукции и другие объекты комбината в многопрофильном лицее №186 и общеобразовательной школе №114.
Представителей познакомили с новым форматом школьных столовых — «школьным рестораном».
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