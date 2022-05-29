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Пенза перенимает опыт Казани в школьном питании

14:44, 29.05.2022
Пенза перенимает опыт Казани в школьном питании
Фото: vk.com

Делегация из Пензы ознакомилась с работой Департамента продовольствия и социального питания Казани, сообщили в пензенском Управлении образования.

Столицу Татарстана посетили заместителя главы администрации Пензы Роман Поликарпов, начальник Управления образования города Алла Маркова и начальник Правового управления городской администрации Андрей Никифоров.

Рабочая группа посетила производственные цеха и склады, испытательную лабораторию пищевой продукции и другие объекты комбината в многопрофильном лицее №186 и общеобразовательной школе №114.

Фото: vk.com

Представителей познакомили с новым форматом школьных столовых — «школьным рестораном».

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан

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