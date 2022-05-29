В России зафиксировали рекорд выпущенных кредитных карт — более 50 миллионов

В России в апреле количество выданных кредитных карт превысило отметку в 50 миллионов, из них по 2,9 миллиона кредиток допущена просрочка в более чем 90 дней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».



Портфель кредитных карт российских банков в апреле вырос на 1,05%, то есть до рекордных 1,4 триллиона рублей. Количество выпущенных карт достигло 50,1 миллиона карт, показав увеличение на 1,3%.

Аналитики пояснили, что рост портфеля кредиток объясняется особенностью самого вида кредитования. Держатели кредитных карт часто используют установленный лимит в минимальных объемах или же не пользуется кредитным лимитом совсем, до возникновения острой потребности в этом. В этом случае увеличивается утилизация лимита, когда потребители пользуются установленными лимитами по картам более активно.

С увеличением объема портфеля выросли и объемы просроченной задолженности. Количество карт с просроченной свыше 90 дней задолженностью выросло на 2,2% — до 2,913 миллиона единиц, что тоже стало новым рекордом. Объем просрочки по ним увеличился на 1,9%, или до максимальных 175,5 миллиарда рублей.

Фото: pixabay.com

За март этого года в Татарстане выдали 23 тысячи новых кредитных карт. В целом по России за март 2022 года количество выданных кредитных карт составило 800 тысяч.

Наибольшее количество новых карт в марте было выдано в Москве (57,1 тысячи), Московской области (45,4 тысячи), Санкт-Петербурге (33,1 тысячи), Краснодарском крае (32,6 тысячи) и Башкортостане (27,2 тысячи).

Маргарита Головатенко