Режим временного ограничения полетов юга продлили до 6 июня

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России до 03.45 мск 6 июня.



Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Перевозку пассажиров рекомендовано организовать по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты работают штатно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе Росавиация продлевала режим ограничения полетов в ряд аэропортов южной и центральной части России до 31 мая. Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны с 24 февраля для гражданских самолетов в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

20 мая правительство России удвоило объем средств для компенсации расходов аэропортов южной и центральной частей страны, куда ограничили полеты из-за обстановки на Украине. Им направят более 1,5 млрд рублей.

Маргарита Головатенко