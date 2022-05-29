В России туроператоров обяжут формировать электронные путевки
Президент России Владимир Путин подписал закон о функционировании на территории государства единой информационной системы «Электронная путевка», сообщает RT.
Закон обяжет туроператоров передавать сведения из договора о реализации туристского продукта в единую систему. Турагенты будут обязаны направлять туроператорам уведомление о заключении договоров.
Документ определяет порядок и сроки исполнения обязанностей туроператоров и турагентств. Передавать информация необходимо не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем.
Закон вступит в силу 1 сентября 2022 года.
1 октября в России стартует следующий этап туристического кешбэка. Продажи начнутся во второй половине лета.
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