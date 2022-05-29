Новости общества

08:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России туроператоров обяжут формировать электронные путевки

07:58, 29.05.2022
В России туроператоров обяжут формировать электронные путевки
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о функционировании на территории государства единой информационной системы «Электронная путевка», сообщает RT.

Закон обяжет туроператоров передавать сведения из договора о реализации туристского продукта в единую систему. Турагенты будут обязаны направлять туроператорам уведомление о заключении договоров.

Документ определяет порядок и сроки исполнения обязанностей туроператоров и турагентств. Передавать информация необходимо не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем.

Закон вступит в силу 1 сентября 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

1 октября в России стартует следующий этап туристического кешбэка. Продажи начнутся во второй половине лета.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспортУслуги

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также