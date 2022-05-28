В Казани в пятницу произошло почти 200 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в пятницу, 27 мая, произошло 197 ДТП, из которых пять — с пострадавшими, сообщили в ГИБДД города.

В столице Татарстана зарегистрировали два наезда на стоящий транспорт, столкновение, наезд на пешехода и падение пассажира в троллейбусе.

Сотрудники Госавтоинспекции города задержали шесть водителей в пьяном состоянии и еще четырех водителей без прав. В отдел полиции доставили шесть граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане суд приговорил к условному сроку устроившую на квадроцикле пьяное ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия произошла в июне прошлого года в селе Ключищи Верхнеуслонского района. Женщина, будучи пьяной, села за руль квадроцикла и повезла свою знакомую и двух ее малолетних детей на пристань. Она выехала на асфальтированную дорогу, затем не справилась с управлением и съехала на обочину, после чего врезалась в надворную постройку. 11-летняя пассажирка квадроцикла скончалась на месте, остальные пассажиры получили различные травмы.

Маргарита Головатенко