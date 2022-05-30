Эксперт: чтобы улучшить качество образования, правительство должно отдать часть полномочий бизнесу

Отказ России от участия в болонском процессе существенно не отразится на рынке труда в обозримом будущем, рассказал RT основатель холдинга Ingate, основатель онлайн-университета IMBA и сервиса виртуальных стажировок JUNR.io Никита Андросов.



При этом, по мнению специалиста, для того, чтобы улучшить качество образования в России, важны системные изменения. Необходимы финансирование сферы в размере примерно 10% ВВП, высокие зарплаты ученых и преподавателей и стабильное повышение престижа образования. Будет хорошей идеей, если правительство отдаст некоторые свои полномочия бизнесу:



— Прикладное образование должно успевать за бизнесом, учить тому, что нужно бизнесу сейчас. Для этого есть разработанные концепты — experience education (образование на опыте), virtual internships (виртуальные стажировки), профессиональные сообщества и гигантский пласт пассионарных лидеров, готовых стыковать меняющиеся потребности бизнеса и формировать знания, навыки и необходимые паттерны поведения под эти потребности индивидуально и в формате сверхактуализации, — сказал Андросов.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что профильный комитет думы по науке и высшему образованию вместе с правительством России начал работу над практическими шагами по выходу из Болонской системы.

Болонская система образования включает в себя два уровня: бакалавриат (4 года обучения) и магистратуру (2 года обучения). Россия присоединилась к ней в сентябре 2003 года.

Маргарита Головатенко