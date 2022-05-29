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«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов-2022

00:39, 29.05.2022
«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов-2022
Фото: vk.com/realmadrid_news

Мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 и завоевал 14-й трофей турнира в своей истории.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанской команды. Единственный гол в игре забил Винисиус Жуниор на 59 минуте.

Финал Лиги чемпионов прошел в пригороде Парижа Сен Дени. Начало игры отложили на 37 минут из-за беспорядков возле стадиона.

Фото: ru.uefa.com
Дарья Акимова
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