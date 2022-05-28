В Казани перекрыли движение на улицах Тукая и Марджани из-за пожара на «Нэфис Косметикс»

Фото: Артем Гафаров





В Казани перекрыли движение на улицах Габдуллы Тукая и Шигабутдина Марджани от перекрестка с улицей Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Согласно данным сервиса «Яндекс карты», ограничение начало действовать в 19:54 и продлится до полуночи 29 мая.

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Сотрудники пожарной бригады качали воду для тушения огня из озера Кабан.

Фото: Артем Гафаров

По словам корреспондента «Реального времени», находящиеся на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Сары Садыковой сотрудники ГИБДД разворачивают все проезжающие мимо автомобили в сторону улицы Татарстан.

Фото: Артем Гафаров

Сегодня в 18.02 в МЧС поступило сообщение о возгорании одного из зданий на территории «Нэфис Косметикс». Как рассказали в пресс-службе организации, огонь вспыхнул на складе макулатуры. Опасности для экологии и других зданий нет. О пострадавших также не сообщается. На 21:17 пожар был локализован.



Дарья Акимова