В Госдуму внесены законопроекты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС за 2021 год

Правительство России внесло в Госдуму три законопроекта об исполнении бюджетов Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Федерального фонда обязательного страхования (ФОМС) за 2021 год. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

Они предусматривают утверждение отчетов об исполнении бюджетов данных государственных внебюджетных фондов за прошлый год.

Согласно им, в прошлом году доходы ПФР составили около 9,7 трлн рублей, расходы — 10,1 трлн рублей. А объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, составил 9,989 трлн рублей. Бюджет фонда исполнен с дефицитом около 331 млрд рублей.

В ФСС поступило около 1,4 трлн рублей, расходы составили 1,3 трлн рублей. Бюджет исполнен с профицитом примерно в 112 млрд рублей. При этом расходы на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств находились на уровне 926,5 млрд рублей.

Как следует из текста третьего законопроекта, доходы ФОМС составили 2,6 трлн рублей, они увеличились по сравнению с предыдущим годом на 10%. Расходы выросли на 8,9% — 2,5 трлн рублей. Основным источником формирования доходов бюджета фонда стали страховые взносы на ОМС. Их доля в 2021 году равна 88%.

Фото: Анна Сейтумерова

Сегодня правительство также внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2021 год. В казну страны поступило 25,286 трлн рублей, расходы составили 24,762 трлн рублей, профицит бюджета — более 524 млрд рублей.



Дарья Акимова