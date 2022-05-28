Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Roland Garros

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев сегодня обыграл серба Миомира Кецмановича в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros, проходящего в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут.

Отмечается, что в четвертом круге Медведев сыграет с победителем матча между французом Жилем Симоном и хорватом Марином Чиличем. Общий призовой фонд Roland Garros в этом году составляет €43,6 млн.

Фото: pixabay.com

24 мая российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла китаянку Чжу Линь в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу россиянки.



Дарья Акимова