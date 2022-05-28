Путин подписал закон о штрафах за принуждение потребителей к передаче персональных данных

Президент России Владимир Путин подписал поправки в КоАП РФ о санкциях за отказ продавца заключать или же исполнять договор, если покупатель не хочет передавать продавцу свои персональные данные. Об этом сообщает ТАСС.

Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Согласно ему, штраф для должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей. Закон принят Госдумой 24 мая и одобрен Советом Федерации 25 мая. Вступает в силу 1 сентября.

Авторы поправок отмечают, что закон направлен на ограничение практики принудительного предоставления личных данных потребителями, когда их наличие непосредственно не связано с исполнением договора. Исключением являются случаи, когда предоставление персональных данных обязательно в соответствии с федеральными законами или связано с исполнением договора с потребителем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

11 мая правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий, что агрегаторы такси должны предоставить ФСБ удаленный доступ к своим базам данных. Речь идет об информационных системах, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

В начале мая Путин подписал закон, запрещающий необоснованный сбор персональных данных клиентов со стороны продавцов и поставщиков услуг. Исключение составят случаи, предусмотренные законодательством или исполнением договора.



Дарья Акимова