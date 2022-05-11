Российские службы заказа такси хотят обязать предоставлять ФСБ доступ к базам данных

Фото: Максим Платонов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий то, что агрегаторы такси должны предоставить ФСБ удаленный доступ к своим базам данных. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об информационных системах и базах данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов такси. Кроме того, предлагается ввести ряд ограничений при допуске к управлению легковым такси. Водителем можно будет стать лишь после истечения года со дня восстановления права управления автомобилем после его лишения. Также водитель не сможет управлять такси, если у него больше трех штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Также предполагается создать три региональных реестра такси: реестр служб заказа такси, перевозчиков легковыми такси и легковых такси. В реестре легковых такси будут содержаться сведения о машинах, которые перевозчик имеет право использовать.

Фото: Олег Тихонов

С 1 марта в России введен штраф для водителей за езду без диагностической карты. Его сумма составила 2 тысячи рублей. Получить его можно лишь один раз в сутки. Несмотря на отмену обязательного техосмотра, сотрудники ГИБДД имеют право осматривать машины на предмет технических неисправностей.

Дарья Акимова