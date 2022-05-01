Путин подписал закон, запрещающий продавцам требовать личные данные от клиентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий необоснованный сбор персональных данных клиентов со стороны продавцов и поставщиков услуг. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещается отказывать в заключении и исполнении договора потребителям, отказавшимся предоставить свои персональные данные. Исключение составят случаи, предусмотренные законодательством или исполнением этого договора. При этом клиент имеет право потребовать объяснить причину и правовые основания отказа.

Также запрещаются условия договора, допускающие оказание дополнительных услуг за плату без получения согласия потребителя и ограничивающие его право на выбор способа и формы оплаты, уменьшающие размер законной неустойки.

Фото: realnoevremya.ru

В начале апреля депутаты Госдумы и сенаторы разработали законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян. Операторов обработки личных данных хотят обязать сразу сообщать об утечках в уполномоченные органы.



Дарья Акимова