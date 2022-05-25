В Татарстане действует 166 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса

На сегодняшний день в республике действует 166 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых работает 796 тысяч человек, об этом сообщила сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

С начала года фиксируется рост количества людей, задействованных в работе субъектов МСП на 3%. Достаточно серьезную долю из них составляют самозанятые — на сегодняшний день в республике эта цифра достигла 181,9 тысячи.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в скором времени проведет встречу с предпринимательским сообществом. На встрече будут присутствовать представители министерств и ведомств, представителей Госдумы и федеральных руководителей, будут прорабатываться меры поддержки. На встрече будут рассматриваются конкретные примеры развития бизнеса, презентовано шесть разных предпринимательских проектов.



Маргарита Головатенко