Путин обсудил с канцлером Австрии ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Одной из тем для обсуждения стала специальная военная операция на Украине.



По просьбе Нехаммера российский лидер оценил ситуацию в контексте ведущейся спецоперации по защите Донбасса, а также проинформировал о ходе работы по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей.

Фото: wikipedia.org

Как отметил Путин, Киеву необходимо как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Также президент России обратил внимание на саботаж украинской стороной ход переговоров между представителями государств, передает RT.

Сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Украины заморожены по решению Киева. Он отметил, что украинские власти регулярно делают заявления, противоречащие друг другу.

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Диана Жиленкова